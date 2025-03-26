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İzmir’de 10 Kişi Tutuklandı

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İSTANBUL’DA YOLSUZLUK PROTESTOLARI SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleşen yolsuzluk ve terör soruşturmasına dair protesto gösterileri devam ediyor. İzmir’de düzenlenen izinsiz gösterilerde polise taş ve sopalarla saldırdığı iddia edilen 65 kişi gözaltına alınıyor.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanırken, adliyeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkeme sonucunda 10 kişi tutuklandı, 38 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplamda 55 kişi serbest bırakılmış oldu.

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