İzmir’de Akıl Almaz Dolandırıcılık Girişimi Önledi

İZMİR’DE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki şüpheli, 77 yaşındaki A.K. adlı kadını dolandırmaya çalışırken, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, A.K.’ya önce süt ve ekmek götürdükten sonra kapıyı açmadığı için farklı numaralardan telefon açarak para istemeye başladıkları anlaşıldı.

POLİSE ŞİKAYET SONRASINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Fuat Edip Baksı Mahallesi 1620/10 sokakta yaşayan A.K., son günlerde kendisini arayan kişilerin polis ve savcı olarak tanıttığını ve para talep ettiğini belirtip polise şikayette bulundu. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, A.K.’nın evinin etrafında önlem aldıktan sonra, A.K. kendisini telefonla arayan kişilere para ve altınları hazırladığını bildirdi.

DOLANDIRICILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

A.K.’nın altın ve paraları hazırladığını söylemesinin ardından, eve gelen F.K. (20) ve Y.T. (26), kadının oturduğu sokağa geldi. Y.T. gözcülük yaparken, F.K. eve girdi. Polis ekipleri, eş zamanlı olarak her iki şüpheliyi de yakaladı ve gözaltına alarak emniyete götürdü.

DOLANDIRICILIK TAKİBİ VE ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları sürüyor. A.K., ifadesinde şüphelilerin evin duvarından atlayarak kapıya geldiklerini ve kendisine süt ile ekmek getirdiklerini ifade etti. A.K., kapıyı açmadığı anda farklı numaralardan sürekli para istemeye başladıklarını belirtti. Soruşturma devam ediyor.