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İzmir’de Anne, Oğlunu Denize Attı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Dün öğle saatlerinde Seferihisar’ın Bengiler Mahallesi’nde bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kevser C. isimli anne, kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin ile sahile geldi.

BEBEK SUYA ATILDI

Anne, denize doğru yürürken bir süre sonra bebeğini suya attı. Olayın farkına varan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILIŞ

İhbarın ardından bölgeye 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Engin bebek, olay yerindeki 112 sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından bebek Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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