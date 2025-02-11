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İzmir’de Bebeğini Denize Atan Kadın Tutuklandı

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ŞOK EDİCİ OLAY İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Dün saat 13.00 sıralarında İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Bengiler Mahallesi Sahil Yolu’nda yaşanan bir olay, akıllara durgunluk getirdi. Geçimsizlik ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Kevser C. (30), 1 yaşındaki oğlu Engin’i denize attı. Olay anında çevredekiler durumu fark ederek Engin bebeği denizden çıkarttı.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRMA

Hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibi, Engin bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra acil serviste tedavi edilmek üzere ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tedavinin ardından bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Olayın ardından polis, Kevser C.’yi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, toplumda büyük bir infial yarattı ve yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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