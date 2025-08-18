İzmir’de Çöp Yığınları Birikti

İzmir’in Konak ve Buca ilçelerinde meydana gelen çöp yığınları ve yaygın kötü koku, vatandaşların ciddi tepkisini uyarıyor. Konak ilçe sınırları içerisinde yer alan 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde toplama işlemleri yapılmadığı için çöpler yollar ve kaldırımlara taşmış durumda. Sıcak havanın etkisiyle bu durum, çevreye yayılan kötü kokulara sebep oluyor.

ATIK DEPOLAMA TESİSİ KAPANDI

Belediye yetkilileri konu hakkında yaptıkları açıklamada, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını belirtmiş. Toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire ilçelerine gönderildiği, ancak bu uzaklığın çöp taşımada gecikmeye yol açtığını ve dolayısıyla toplama işlemlerinin aksadığını ifade ettiler. Ayrıca, Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerden alınan çöplerin yanında çevreye taşan atıkların halen toplanmadığı gözlemleniyor.

SU KRİZİ DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda, kentin içme suyu barajlarındaki seviyelerin düşmesi nedeniyle bazı ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor. Bu durum, zaten sorunlu olan hijyen koşullarını daha da zorlaştırıyor.