İzmir’de Çöp Yığınları Oluştu

ÇÖP YIĞINLARI VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

İzmir’in Konak ve Buca bölgelerinde meydana gelen çöp yığınları ve kötü koku, vatandaşların büyük tepkisini çekiyor. Konak’ta 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde atıklar toplanmadığı için yollar ve kaldırımlar çöplerle doldu. Sıcak havanın da etkisiyle çevreye yayılan kötü koku, durumu daha da kötüleştiriyor.

ATIK DEPOLAMA TESİSİNİN KAPATILMASI

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını ifade etti. Toplanan atıkların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara taşındığı ancak uzaklık nedeniyle çöp taşıyan TIR’ların gecikmeler yaşadığı belirtildi. Bu durum, çöp toplama sürecini olumsuz etkiliyor. Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerin boşaltıldığı, fakat çevreye taşan atıkların henüz toplanmadığı gözlemlendi.

SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

İzmir’in içme suyu barajlarındaki seviyelerin düşmesiyle birlikte, bazı ilçelerde gün içinde su kesintileri uygulanması da gündeme geldi. Kent genelinde yaşanan bu sorunlar, vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.