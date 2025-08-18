Gündem

İzmir’de Çöp Yığınları Oluştu

ÇÖP YIĞINLARI VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

İzmir’in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve ortaya çıkan kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine yol açıyor. Konak’ta 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yolları ve kaldırımları doldurmuş durumda. Bu durum, sıcak havanın etkisiyle kötü kokuların yayılmasına neden oluyor.

ATIK DEPOLAMA TESİSİ KAPANDI

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, mahkeme kararıyla geçen ay kapandı. Toplanan çöpler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara taşınıyor. Ancak bu uzaklık nedeniyle çöp taşıyan TIR’ların gecikmeleri, toplama işlemini aksatıyor.” Ayrıca, Buca ilçesinin bazı bölgelerinde konteynerlerdeki çöplerin alındığı, fakat çevreye taşan atıkların henüz toplanmadığı gözlemlendi.

SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Kentin içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor. Bu durum, kentteki su krizinin etkilerini artırıyor ve vatandaşların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Ekonomi

Bitcoin, Yüzde 60 Eşiğinin Altında Kaldı

Bitcoin, Fed faiz kararları ve ardından gelen kar satışları nedeniyle değer kaybetmeye devam ediyor.
Sürmanşet

Tesla Fiyatlarını Yüzde Kırk Düşürdü

Tesla, İngiltere'de düşen satışlar nedeniyle aylık kira bedelini büyük ölçüde azaltma kararı aldı. Bu, ekonomik sıkıntılara yanıt olarak geldi.

