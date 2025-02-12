İzmir’de Denize Düşüp Boğuldu Tespit Edildi

OLAYIN GELİŞİMİ

Geçtiğimiz gün, İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Mahallesi Kordon Boyu’nda bir olay meydana geldi. Denizde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kıyıya çıkarılan kişinin boğulduğu belirlendi. Ölen şahsın alkollü olduğu belirtilen Hüseyin Etli olduğu tespit edildi. Etli’nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Polis, olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, Etli’nin dengesini kaybedip denize düştüğü, bir süre suyun içinde çırpındıktan sonra hareketsiz kaldığı görülüyor. Polisin olayla ilgili detaylı incelemesi devam ediyor.