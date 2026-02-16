İzmir’de Fırtına Sebebiyle Rüzgar Hızı Arttı

İzmir, 15 Şubat tarihinde son yılların en güçlü meteorolojik etkilerinden birini deneyimledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, şehir genelinde kaydedilen en yüksek rüzgar hızı 137,5 km/saate ulaştı. Menderes’in Çileme köyü, Çiğli Havalimanı, Dikili’nin Çukuralan, Güzelbahçe Feneri ve Balçova gibi birçok noktada fırtınanın hızı 100 km/saate kadar yükselerek çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine yol açtı.

1 METREYE ULAŞTI

Bostanlı ve Pasaport istasyonlarından elde edilen veriler, İzmir Körfezi’nde deniz seviyesinin son 24 saat içinde yaklaşık 60 santimetre yükseldiğini gösteriyor. Kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar 90 santimetre ile 1 metre arasında değişim gösterirken, kıyı hattında hissedilen toplam su etkisi yer yer 1,5 metreye çıkabiliyor. Özellikle düşük kotlu alanlarda deniz baskını, dalga aşması ve yağmursuyu sistemlerinde geri basma riski artmayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekipleri, kıyı hattında ve riskli bölgelerde su tahliyesi ve kontrol çalışmalarına devam ediyor.

“50 YILDA BİR GÖRÜLEN TABLO”

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, “İzmir’de şu an güneyli rüzgârlar zaman zaman 35–40 knot hızlara ulaşıyor. Körfez genelinde dalga yüksekliği 90 santimetre ile 1 metre arasında ölçülüyor. Uzun süredir etkili olan düşük basınç sistemi ise deniz seviyesinde yaklaşık 60 santimetrelik bir yükselmeye neden olmuş durumda. Bu iki etki birleştiğinde kıyı hattında 1,5 metreye varan bir su etkisi oluşuyor. Ön hesaplamalarımıza göre bugün gözlenen dalga koşulları istatistiksel olarak yaklaşık 50 yılda bir görülebilecek şiddette bir olaya işaret ediyor. Bu sıradan bir lodos kabarması değildir,” diye belirtti.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Güler, Alsancak ve Karşıyaka kıyılarında gözlemlenen geri basmaların yapısal bir sorun değil, eş zamanlı meteorolojik koşullardan kaynaklandığını ifade ederek, “Düşük basınç deniz seviyesini doğal olarak yükseltir. Rüzgâr bu suyu kıyıya doğru ittiğinde dalga aşmaları ortaya çıkabilir. Aynı dönemde yağışın devam etmesi, yağmursuyu sistemlerinin denize deşarjını zorlaştırarak mazgallardan geri basmaya neden olur. Bu geçici bir meteorolojik tablodur. Basınç yükselip rüzgâr zayıfladığında deniz seviyesi normale dönecektir. Salı günü öğle saatlerinde basıncın 1000 mb’nin altına düşmesinin bekleniyor. Bu nedenle deniz seviyesinde kısa süreli yeni bir artış daha yaşanabilecek,” dedi.

DENİZ NEDEN YÜKSELDİ?

Uzmanlara göre, denizin yükselmesinde üç ana etken bir araya geldi. Alçak basınç, deniz seviyesinde yaklaşık 60 santimetrelik bir artışa sebep olurken, kuvvetli lodos (35–40 knot) denizi kıyıya doğru iterek 90 santimetre ile 1 metrelik dalgalar meydana getirdi. Aynı zamanda yağış, suyun denize akışını zorlaştırarak geri basma riskini artırdı. Bu etkenlerin birleşmesiyle, özellikle düşük kotlu alanlarda deniz baskını tehlikesi ortaya çıktı. Yetkililer, kıyı tahkimatlarının normal dalga şartlarına göre tasarlandığını ancak olağanüstü meteorolojik durumların, dalga aşmalarına yol açabileceğini vurguluyor. Bu durumun yapısal bir eksiklikten ziyade, olağanüstü meteorolojik şartların geçici bir sonucu olduğu ifade ediliyor.