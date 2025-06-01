İzmir’de Grev Sürüyor: Sokaklar Çöp Dolu

ÇÖP DAĞLARI VATANDAŞLARI ISYAN ETTİRİYOR

İzmir’de artan çöp yığınları, vatandaşların tepkilerine neden olmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çeşitli iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık sebebiyle başlattığı grev, dördüncü gününe girdi. Grevin sürmesi sokaklarda çöp dağlarının oluşmasına sebep oluyor.

KÖTÜ KOKULAR KENTİ SARMIŞ DURUMDA

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde hizmet veren Genel-İş Sendikasına bağlı işçilerin grevi, şehirdeki hizmetlerin aksamasına yol açıyor. İşçilerin eylemi dolayısıyla temizlik ve ulaşım gibi hizmetler etkileniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki alanlarda çöplerin toplanmaması, birçok noktada çöp yığınlarının meydana gelmesine neden oluyor. Kaldırımlara ve yollara taşan çöpler, çevreyi kirleterek kötü kokuların yayılmasına yol açıyor.

Şehirde belediye otobüsleriyle sağlanan toplu taşıma hizmeti de aksıyor. Seferlerin az sayıda yapılması, duraklarda bekleme sürelerinin uzamasına neden oluyor. İşçilerin grevde olduğu hizmetler arasında temizlik ve ulaşım dışında park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklar da yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yapılan toplu iş görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine sendika, grevi 28 Mayıs gecesi başlatmıştı.

İŞÇİ TALEPLERİ GÜNDEMDE

Grev sürerken işçilerin talepleri ile belediyenin sunduğu teklif de oldukça tartışmalı. Sendika, belediyenin önerdiği en düşük net ücret olan 59 bin TL ile en yüksek net ücret olan 76 bin TL teklifini kabul etmiyor. İşçiler, en düşük net ücretin 82 bin TL ve en yüksek net ücretin ise 94 bin TL olmasını talep ediyor.