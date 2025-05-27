İzmir’de İşçiler Grev İçin Hazırlanıyor

İZMER BELEDİYESİNDE GREV HAZIRLIĞI

İzmir’de, CHP’li İzmir Belediyesi’nde işçiler greve hazırlık yapıyor. Sokaklarda çöp dağlarının sıkça yaşandığı şehirde, yaklaşık 23 bin işçinin iş bırakması bu durumu oldukça kötüleştirebilir. Genel-İş Sendikası’nın İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir sonuca ulaşılamadığını belirterek, bu nedenle 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacaklarını açıkladı. Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri’nin önünde toplanan işçiler, halay çekerek ve sloganlar atarak destek verdiler.

İŞÇİLER 150 GÜNDÜR MÜCADELE EDİYOR

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, burada yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesini masada sonuçlandırmak için 150 gündür çaba sarf ettiklerini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini kamuoyuna yanlış bir şekilde aktardığını belirten Topal, “Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Gelinen durum ortada. Yarın geceden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 23 bin kişi greve çıkacak. İlişkilerimiz çok garip. Sanki başka bir şehirde greve çıkıyoruz. Kamuoyunun sürekli bizi suçladığı bu durum karşısında, açıklama yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ise, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 5 ay geçtiğini, ancak hala herhangi bir sonuç alınamadığını söyledi. Belediyenin sefalet ücreti dayattığını iddia eden Gül, “Belediye emekçileri kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor, şeklinde gerçek dışı söylemlerle halkla karşı karşıya getirilmekteyiz. Eğer çarşamba gecesine kadar bu toplu sözleşme imzalanmazsa sorumluluk biz çalışanlarda değil, emekçilerin alın teriyle dalga geçenlerdedir. Perşembe sabahından itibaren, ulaşım dâhil tüm hizmetler grevde olacak.” şeklinde konuştu.