İzmir’de Kooperatif İddialarına Yönelik Soruşturma Gözaltılarla Sona Erdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik zimmet iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, bilirkişi raporları ışığında 23 İZBETON AŞ çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap’ta çalışıyormuş gibi gösterildiği tespit edildi. Bu durumda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTI KARARI ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin yakalandığı, 2 kişi için ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınanların mühendis olduğu ve 2022 yılı içerisinde kooperatifte çalışıyor gibi gösterilip İZBETON AŞ’den elden yüksek maaşlar aldıkları iddiaları dikkat çekti.