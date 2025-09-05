İzmir’de L.B. 3 kişiyi vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İzmir’in Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, L.B. (20), husumetli olduğu O.G. (23) ve O.B. (23) ile T.A. (24) arasında bir karşılaşma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle L.B., elindeki tabancayla bu üç kişiye ateş açtı. Olay sonucunda O.G., O.B. ve T.A. vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşların verdiği ihbar sonucunda sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

YAKALANMA ANI

Polis ekipleri, L.B.’yi olay yerinden kısa bir süre içinde suç aleti olan tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.