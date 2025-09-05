İzmir’de L.B. Üç Kişiyi Vurdu

GÖRÜŞMEDE İNCELEME

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bir olayda, Atatürk Mahallesi’nde L.B. (20), daha önce husumetli olduğu O.G. (23), O.B. (23) ve T.A. (24) ile karşılaştı. Tartışmanın tırmanması üzerine L.B., tabancasıyla bu üç kişiye ateş açtı. Olay sonucunda O.G., O.B. ve T.A., çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

KISACA YAKALANDI

Polis, L.B.’yi olaydan kısa süre sonra tabanca ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili devam eden bir soruşturma süreci bulunuyor.