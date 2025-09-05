Gündem

İzmir’de L.B. Üç Kişiyi Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İzmir’in Ödemiş ilçesinin Atatürk Mahallesi’nde bir gerginlik meydana geldi. L.B. (20), aralarında daha önce husumet bulunan O.G. (23), O.B. (23) ve T.A. (24) ile karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA VE ATEŞ AÇMA

Yaşanan tartışmanın daha da büyümesi sonucunda L.B., tabancayla üç kişiye ateş açtı. Olay sırasında O.G., O.B. ve T.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ZAMANINDA MÜDAHALE VE YAKALAMA

Çevrede bulunanların ihbarı ile birlikte sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, L.B.’yi suç aleti olan tabancayla birlikte kısa süre içinde yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

