İzmir’de Orman Yangını Başladı

İZMİR’DE YANGIN OLAYI

Çanakkale’nin ardından İzmir’den de bir yangın haberi geldi. Buca ilçesi İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Bu yangın, otoyolun yanındaki ormanlık alana da sıçradı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personelin bulunduğu ekipler gönderildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILIYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayılıyor. Bu durum, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

DUMANLAR ŞEHRİ SARMIŞ DURUMDA

Ayrıca, çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından net bir şekilde görülebiliyor. Yangın ve duman durumu, bölgedeki vatandaşları endişelendiriyor.