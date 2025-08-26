İzmir’de Orman Yangını Başladı

Gündem

ORMAN YANGINI SEFERİHİSAR’DA BAŞLADI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Seferihisar Barajı’nın yakınlarında, henüz netleşmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa bir süre içinde büyüme gösterdi. Durumu öğrenen ilgili birimler, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri yönlendirdi.

MÜDAHALE İÇİN GÖREVDEKİ EKİP SAYISI ARTIRILDI

Yangının söndürülmesi amacıyla 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı ve 2 dozerle sıkı bir çalışma başlatıldı. Toplamda 182 personelin yer aldığı bu söndürme çalışmalarında ekipler, havadan ve karadan alevlerin kontrol altına alınması için büyük çaba sarf ediyor.

