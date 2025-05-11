İzmir’de Orman Yangını Çıkaran 5 Tutuklandı

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de artıyor. Son günlerde İzmir’de meydana gelen bir orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü ve bu yangını çıkaran kişiler belirlendi. 10 Mayıs Cumartesi günü akşam saat 20.45 civarında Kayadibi mevkiinde gerçekleşen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı sayesinde hızla kontrol altına alındı. Yangın, orman ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü; ancak yaklaşık 2 hektar ormanlık alan tahrip oldu.

ÇUKUR TESPİTİ YAPILDI

Yangın sonrası yapılan incelemelerde jandarma ekipleri, olay yerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur buldu. Yapılan değerlendirmeye göre yangının, bu noktada gerçekleştirilen izinsiz kazı çalışmalarının sonucunda çıktığı anlaşıldı.

KAÇAK KAZI YAPILAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Soruşturma süreci başladığında, bölgedeki güvenlik kameraları gözden geçirildi. Olay anında kaçak kazı yaptığı belirlenen A.Ş. (18), A.Ş. (18), E.K. (19), A.A.Ş. (18) ve V.T. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.