İzmir’de Ormanı Yakan 5 Defineci Tutuklandı

ORMAN YANGINI TEHLİKESİ ARTIYOR

Havaların ısınmasıyla beraber orman yangını riski de yükselmeye başladı. En son İzmir’de meydana gelen orman yangınında 2 hektarlık bir alan zarar gördü ve yangının çıkış sebebiyle ilgili tespitler yapıldı. Yangın, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.45 sıralarında Kayadibi mevkiinde gerçekleşti. Çevre sakinlerinin ihbarı sonrası, bölgeye hemen orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü, ancak yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

ÇUKURUN KONUSU ARAŞTIRILDI

Yangın sonrası olay bölgesinde inceleme gerçekleştiren jandarma timleri, yerde yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur buldu. Yapılan analizlerde, yangının bu çukur etrafında, izinsiz yapılan kazı çalışmaları sırasında çıktığı tespit edildi.

KAZI YAPAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Yangın sırasında kaçak kazı yaptığı belirlenen A.Ş. (18), A.Ş. (18), E.K. (19), A.A.Ş. (18) ve V.T. (40) isimli kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu. Ayrıca, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.