İzmir’de Ormanlara Giriş 5 Ay Yasak

ÖNLEMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangın önlemleri artıyor. İzmir’deki ormanlık alanlara, yangın önlemi gereği 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında girişlerin yasak olduğuna dair açıklama yapıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler” konulu bilgilendirme toplantısında, 2024 yılında İzmir’de 513 orman yangınının meydana geldiği ve 4 bin 376 hektar alanın etkilendiği vurgulandı. Elban, bu yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu ifade etti ve bu yıl sezon başlamadan 22 orman yangını vakası yaşandığını kaydetti.

MÜDAHALE SÜRESİ KISALDI

Yangınlara müdahale süresinin geçen yıl itibarıyla 8 dakikaya kadar düştüğünü belirten Elban, “Bu yıl da aynı hazırlıkla sezona giriyoruz” dedi. Yangınla mücadele ekiplerinin sayısının 227 kişilik bir atamayla artırıldığını ifade eden Elban, orman teşkilatının araç filosuna 10 yeni arazöz eklendiğini, yangın müdahalesinde kullanılmak üzere 12 helikopter ve 4 uçağın hazır olduğunu söyledi. Yangınları önlemek amacıyla yapılan farkındalık çalışmaları kapsamında ise geçen yıl 27 bin 341 köylü, 808 bin 966 öğrenci ve 678 arıcı ile avcıya eğitim verilip, 5 bin 538 kişinin “orman gönüllüsü” olarak sahada görev alacak şekilde eğitildiği aktarıldı.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yanan alanların ağaçlandırılması hakkında da bilgi veren Elban, Yamanlar Dağı’nda 2 bin 900 hektar alanın etkilendiğini, bunun 1586 hektarının ormanlık olduğunu, ve bu alandaki yangınlara ait alanların büyük bir kısmının fidan ve tohumla ağaçlandırıldığını belirtti.

YENİ KURALLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni kurallara dair bilgiler veren Vali Elban, 1 Haziran itibarıyla uygulamaya girecek kurallar arasında 31 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını, ateş yakmanın, mangal yapmanın ve izmarit atmanın kesinlikle yasak olduğunu belirtti. Ayrıca biçerdöverler ve tarım makinelerinin yangın söndürme tankeri ile tüp taşıması gerektiğini, kaynak ve ateşli inşaat faaliyetlerinin de yasaklandığını duyurdu. Nadas alanlarında anız yakımının da yasak olduğu vurgulandı.

Ayrıca, toplantıya Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu’nun katıldığı belirtildi.