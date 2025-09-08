İzmir’de Saldırı: 2 Polis Şehit

KANLI SALDIRININ DETAYLARI

İzmir’in Balçova ilçesi bu akşam kanlı bir saldırıya tanıklık etti. Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda iki polis memuru şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Olay sonrası yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın da bulunuyor.

SALDIRGANIN YAŞI VE YAKALANMASI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu iddia ediliyor. Henüz kimliği açıklanmayan saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi. Bu tür saldırıların toplum üzerinde yarattığı derin üzüntü bir kez daha ortaya çıktı.