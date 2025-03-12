İzmir’de Sapık Kısa Sürede Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’de, 10 Mart tarihinde Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi’ndeki bir markette, 44 yaşındaki Osman B. market sahibi 41 yaşındaki N.Ç.’ye gazete almak istediğini ifade etti. Ancak, market sahibi kadının gazeteleri masanın üstünde bulmaya çalıştığı sırada Osman B. pantolonunu açarak cinsel organını gösterdi. Yaşanan bu olay karşısında soğukkanlılığını koruyan market sahibi, Osman B.’nin marketten çıkmasının ardından hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayın ardından, yapılan ihbar üzerine polis ekipleri derhal çalışmalara başladı. Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, marketteki güvenlik kameralarından faydalanarak şüpheli Osman B.’nin kimliğini ve adresini belirledi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonla gözaltına alınan Osman B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelinin 2 yıl önce de aynı suçu işlediği belirlendi. Olayla ilgili olarak devam eden soruşturma süreci sürüyor.