İzmir’de Su Kesinti Planı Değişti

SU KESİNTİLERİ HIZLANIYOR

İzmir’de içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, bugünden itibaren kesinti programında güncellemeler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada yer alan bilgilere göre, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.”

KESİNTİLER 6 AĞUSTOS’TAN BERİ DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, şehirdeki kuraklık durumunu göz önünde bulundurarak ve su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulandığını kamuoyuna bildirmişti.

SU KESİNTİLERİ NEREDEYSE TAMAMEN BELİRLENMİŞ DURUMDA

İZSU’dan 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada ise planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar devam edeceği bilgisi verildi. Bu durum, su sağlama noktasında gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.