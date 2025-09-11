İzmir’de TIR Garajında Yangın Çıktı

YANGIN DURUMU

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir TIR garajında meydana gelen yangında, bir TIR ve dorse zarar görüyor. Olay, Egemenlik Mahallesi’ndeki garajda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlak verdi.

İTFAYE MÜDAHALESİ

Yangının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle birlikte, olay yerine itfaiye ekipleri sevk ediliyor. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için su sıkıyor ve yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüyor.

İNCELEME SÜRECİ

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla bir inceleme başlatılıyor.