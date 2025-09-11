İzmir’de TIR Garajında Yangın Çıktı

İZMİR’DE TIR GARAJINDA YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Bornova ilçesinde yer alan bir TIR garajında çıkan yangın, bir TIR ve dorsesinde hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Egemenlik Mahallesi’nde bulunan TIR garajında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için su sıkarak yangına müdahale etti ve yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonucunda bir TIR ve dorse zarar gördü. Olayla ilgili yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.