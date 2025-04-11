İzmir’de Toplu Ulaşımda Yüzde 25 Zam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım tarifelerinde önemli bir değişiklik yaparak yeni zamlı düzenlemeleri duyurdu. 12 Nisan’dan itibaren geçerli olacak bu yeni tarifeler, ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarını kapsıyor. Kent merkezinde tam biniş ücreti yüzde 25 oranında artış göstererek 25 lira oldu. Öğretmenler için biniş ücreti 17,72 lira olarak sabit kaldı.

YENİ TARİFELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni düzenlemeye göre 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 lira, öğrenci biniş ücreti ise 10 lira olarak belirlendi. 65 yaş ve üstü yolcular için seyahat ücretleri ücretsiz olarak devam ediyor. Ayrıca 90 Dakika Entegrasyon Sistemi çerçevesinde aktarmaların ücretsiz sunulmaya devam edeceği de belirtildi.

ÜCRET ARTIŞLARI VE İNDİRMELER

Yeni tarifelerle çevre ilçelere yapılan gidişlerde de fiyatlar artıyor, bazı hatlarda özel indirimler uygulanıyor. Toplu ulaşımda daha uygun maliyetle seyahat etmek isteyen yolcular için sabah ve akşam saatlerinde geçerli olan halk taşıtları uygulamasında yüzde 50 indirim de getirildi. Zamlı fiyatlar ise şu şekilde sıralanıyor: İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 lira; öğrenci biniş ücreti 10 lira; 60 yaş üzeri biniş ücreti 20 lira. Öğrenci abonman kartı fiyatı ise değişmeden 480 lira olarak kalıyor.

ÇEVRE İLÇELER VE ÖZEL TARİFELER

Diğer tarifelerdeki zamlar ise şöyle: B Tarifesi (Çevre İlçeler) tam 25,88 lira, öğrenci 10,35 lira; C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde) ilk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 lira; D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar) tam 55,18 lira, öğrenci 19,42 lira; E Tarifesi (Kampüs Ring) tam 25 lira, öğrenci 2,77 lira; F Tarifesi (Baykuş Hatları) tam 55,13 lira, öğrenci 19,79 lira; G Tarifesi (Havalimanı Hatları) tam 55,13 lira, öğrenci 39,98 lira oldu.