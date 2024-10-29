İzmir’de Türk Yıldızları Gösterisi

GÖSTERİYE YOĞUN İLGİ

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği olarak, yurtiçindeki 500. gösterisini İzmir’de gerçekleştirdi. Bu özel etkinlikte, kalabalık bir izleyici kitlesi coşku içinde yer aldı. Ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleri taşıyan İzmirliler, etkinliğe büyük bir katılım gösterdi.

DJ PERFORMANSIYLA RENKLENEN GÜN

Gösteri öncesinde alanı dolduran kalabalık, DJ performansıyla eğlendi. Etkinliğin başlamasına saatler kala meydana toplanan kalabalık, havada gerçekleşecek gösteriyi heyecanla bekledi. İzmir, Türk Yıldızları’nın bu önemli gösterisiyle unutulmaz anlara tanıklık etti.