İzmir’de Ulaşım Ücretleri Artırıldı

ULAŞIM TARİFELERİNDE YENİ DÜZENLEME

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde kentteki toplu ulaşım ücretlerinde değişiklik yapıldı. Alınan kararlarla birlikte tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseldi. Ayrıca, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

İZBAN’DA UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ

Mecliste, TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN’da, oy çokluğuyla 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı açıklandı. Yeni sistemin, İZBAN tarafından gerçekleştirilecek teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında hayata geçirileceği, İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliğini koruyacağı ancak yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan yararlanamayacağı ifade edildi.

Zeydan Karalar AYM’ye Başvurdu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın avukatı, müvekkili için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptıklarını duyurdu. Soruşturma devam ediyor.
Dünya

Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı, Belirsizlik, Putin

Trump ve Putin'in üç saat süren zirvesi, birçok belirsizlikle noktalandı. Ne ateşkes sağlandı, ne de somut sonuçlar elde edildi. Zirveden çıkan önemli noktalar dikkat çekti.

