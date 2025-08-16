İzmir’de Ulaşım Ücretleri Artıyor

AÇIKLAMALAR VE TOPLU ULAŞIM TARİFELERİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi. Bu düzenlemeler kapsamında, tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya ve 60 yaş üstü biniş ücreti 20 liradan 25 liraya yükseltildi. Ayrıca, aylık öğrenci abonman kontör ücreti 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

İZBAN’DA YENİ DÜZENLEMELER

Mecliste oy çokluğuyla, TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN’da, 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı ifade edildi. Yeni sistemin, İZBAN tarafından gerçekleştirilecek teknik altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hayata geçeceği belirtildi. Ayrıca, İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliğini koruyacağı ama yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı aktarıldı.