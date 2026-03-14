İzmir’de Ulaşım Ücretlerine Zam ve Yeni Tarifeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi, Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren İZBAN’da uygulanacak yeni ücret tarifesi oy çokluğu ile onaylandı. Bu kapsamda, tam biniş ücreti 30 TL’den 40 TL’ye, genç biniş ücreti 12,50 TL’den 16,50 TL’ye, öğretmen biniş ücreti ise 22,15 TL’den 29,50 TL’ye yükseltildi. Ayrıca, 20 kilometreyi aşan yolculuklar için kilometre başına ücretlendirme de artırıldı; tam binişlerde 1,17 TL’den 1,50 TL’ye, genç binişlerde 0,50 TL’den 0,65 TL’ye, öğretmen binişlerinde ise 0,525 TL’den 0,65 TL’ye çıkartıldı.

1 NİSAN’DA GEÇERLİ OLACAK

İzmir’deki toplu ulaşım araçlarında, 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi de kabul edildi. Tam biletin ücreti 30 TL’den 35 TL’ye, genç biletin tarifesi 15 TL’den 17,5 TL’ye, öğretmen biletinin ücreti ise 20 TL’den 23,50 TL’ye yükseltildi. Deniz yoluyla yapılan araç taşımacılığında uygulanacak ücret tarifesi de mecliste oy çokluğu ile onaylandı; bu tarifeye göre, motosiklet taşıma ücreti 75 TL’den 90 TL’ye, otomobil taşıma ücreti 200 TL’den 240 TL’ye, orta sınıf araç taşıma ücreti 400 TL’den 480 TL’ye, otobüs-kamyon taşıma ücreti 900 TL’den 1.080 TL’ye, TIR taşıma ücreti ise 1.250 TL’den 1.500 TL’ye yükseltilecek.

TAKSİ, ÖĞRENCİ SERVİSİ VE PERSONEL SERVİSİ

Ayrıca, mecliste taksi, öğrenci servisi ve personel servisi ücret tarifelerinde de yeni düzenlemeler onaylandı. Esnaf odalarından gelen talepler doğrultusunda, taksi ücretlerinde yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir artış yapılması kararlaştırıldı. Merkez taksilerin tarifelerinde yapılan değişiklikle, taksimetre açılış ücreti 30 TL’den 34,50 TL’ye, kilometre ücreti 43 TL’den 49,50 TL’ye, bir saatlik ücret 180 TL’den 207 TL’ye, 2,94 kilometre altındaki ücret 150 TL’den 180 TL’ye yükseltildi. Öğrenci servis esnafının talep ettiği ortalama yüzde 10’luk zam ise yüzde 5 olarak uygun görüldü. Personel servis tarifesine yaklaşık yüzde 15’lik zam uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMI İNDİRİMİ

Mecliste ayrıca, Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart tarihleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 oranında indirim uygulanması da oy birliği ile kabul edildi. İndirim, havalimanı, Baykuş, Bilet 35, kontörlü ulaşım kartları, oto tahsis ve bağlı kalma tarifeleri, Halk Taşıt ve İZDENİZ feribot hatları haricinde geçerli olacak.

KENTE 215 YENİ TAKSİ ALINACAK

Son olarak, şehir merkezine 100, çevre ilçelere ise 115 yeni taksi alınması mecliste görüşüldü ve karar oy çokluğu ile onaylandı.