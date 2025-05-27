İzmir’de Yangın, 70 İşçi Tahliye Edildi

İZMİR’DE YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde, Giysan Sandalye fabrikasında saat 15.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevlerin yükselmesiyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri hızla olay yerine gönderildi. Yangın kontrol altına alındı ve fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

TAHLİYE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangın sırasında fabrikada yaklaşık 70 çalışanın bulunduğu, işverenlerin hızlı ve organize tahliyesi sayesinde kimsenin zarar görmediği bildiriliyor. Ancak bu yangın, çevredeki diğer tesisler için de büyük bir tehdit oluşturdu. Yakınlardaki bir gıda fabrikası, oluklu mukavva üretim tesisi ve bir mobilya fabrikası alevlerin yayılma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Yangının boyutu ve sebep olduğu zarar hakkında açıklama yapan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, fabrikanın sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de önde gelen üretim tesislerinden biri olduğunu belirtti. Olgun, içeride bulunan makineler ve yüksek yanıcılığa sahip malzemeler nedeniyle milyonlarca liralık zararın oluştuğunu ifade etti. Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü vurgulayan Olgun, zamanında müdahale sayesinde çevre tesislerin büyük bir felaketten kurtulduğunu söyledi. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması ise en büyük teselli olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.