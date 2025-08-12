İzmir’de Yangın Devam Ediyor

İZİM’DE YANGIN OLAYI

Çanakkale’nin ardından İzmir’den de bir yangın haberi geldi. Buca ilçesinde, İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir minibüste belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, otoyolun yanındaki ormanlık alana sıçradı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personel ile müdahaleye başlandı. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, rüzgarın etkisiyle alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

DUMANLAR ŞEHRİ KAPLIYOR

Bunun yanı sıra yükselen dumanlar, İzmir’in birçok noktasından görünür hale geldi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.