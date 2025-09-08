İzmir’deki Saldırıda İki Polis Şehit Oldu

ŞEHİT POLİSLERİMİZ VE YARALI POLİS

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonucunda iki polis şehit olurken, bir polis memuru da yaralandı. Yaralı polisin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildiği kaydedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın karakolun bulunduğu sokakta ikamet ettiğini ve daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığını ifade etti. Yaralı olarak yakalanan saldırganın tedavisi Alsancak Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

ŞEHİT POLİSLERİMİZİN İSİMLERİ

Düzenlenen bu kanlı saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı ve tedavi için Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Çatışma sırasında bölgede bulunan vatandaşlar büyük bir panik ile kaçışırken, çatışma sesleri halk arasında korkuya yol açtı. Güvenlik güçleri, karakolun bulunduğu alanı hızla güvenlik çemberine aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Balçova Polis Karakolu’na gerçekleştirilen saldırı nedeniyle 9 Eylül akşamı planlanan bir resepsiyonun iptal edildiği bilgisi verildi.

VALİ ELBAN’DAN AÇIKLAMALAR

Vali Süleyman Elban, saldırganın olayda bir pompalı tüfeği kullanarak saldırı düzenlediğini açıkladı. Vali Elban, “Bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok” dedi. Elban, çıkan çatışmada bir polis memurunun ve bir polis başmüfettişinin şehit olduğunu vurguladı. Olay anında bir vatandaşın da hafif yaralandığı bilgisini paylaştı. Basın mensuplarının saldırganın karakola şikayette bulunduğu iddialarına yanıt veren Elban, “Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, ya da daha önce bir gözaltına alınma durumu yok” diyerek bu iddiaları yalanlamış oldu.

BİLGİ PAYLAŞIMLARI VE RESMİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanlığı, saldırganın hastanede öldüğüne dair çıkan haberleri yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bu haberler doğru değildir! Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz” denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polisler için başsağlığı dilerken, olayın şüphelisinin yakalandığını belirtti ve soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, İzmiri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili harekete geçtiğini bildirdi.

PARTİ LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

CHP lideri Özgür Özel, saldırıya dair sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. “İzmir’in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Ayrıca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de benzer şekilde taziye mesajı yayımlayarak, “İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz” ifadelerini kullandı. Hem şehit olan polisler hem de yaralılar için şifa dileklerinde bulundu.