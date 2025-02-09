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İzmir’e Mobil Siren Sistemi Kuruldu

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DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde süren deprem fırtınası sonrasında olası tsunami ve acil durumlarda halkı uyarmak için İzmir’e mobil siren sistemi gönderdi. Bu kapsamda, Başkanlık’ta düzenlenen “Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı” sonrası kurulan sistem, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı’na yerleştirildi.

HAKLI UYARILAR YAPILIYOR

Kurulan mobil siren sistemi, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkını uyarmaya yönelik olarak çalışmaya başladı. İzmir dışında Aydın’ın Didim ve Muğla’nın Datça ilçelerinde de kıyıya yakın alanlarda benzer mobil siren sistemleri aktive edildi. Bu sistemler, halkın güvenliği için kritik bir anlam taşıyor.

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