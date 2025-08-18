İzmir’in Sokakları Çöp İle Dolu

ÇÖP YIĞINLARI VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

İzmir’in Konak ve Buca bölgelerinde biriken çöp yığınları ve yayılan kötü koku, halkın tepkisini topluyor. Konak’ta 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taşmış durumda. Sıcak havanın etkisiyle, bu yığınlar etrafa kötü kokuların yayılmasına neden oluyor.

ATIK DEPOLAMA TESİSİ HUKUKİ SEBEPLERLE KAPANDI

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, “Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını” söyledi. Toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara taşındığı belirtilse de, bu uzaklığın çöp taşıyan TIR’ların gecikmesine yol açtığı ve toplama işlemini aksattığı ifade ediliyor.

BUCA’DA ATIKLAR TOPLANMIYOR

Buca ilçesinin bazı kesimlerinde ise konteynerlerdeki çöpler alınıyor, ancak çevreye yayılan atıkların toplanmadığı gözlemleniyor.

SU KAYNAKLINDA KRİZ YAŞANIYOR

Kentteki içme suyu barajlarında yaşanan düşüş nedeniyle, belirli ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor.