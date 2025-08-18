İzmir Raylı Ulaşımı Durdu

KAMU ÇALIŞANLARINDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir’de raylı ulaşımı olumsuz etkiledi. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), bu nedenle bugün tren seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

İZBAN’ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; “Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yurdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlayınız.” ifadeleri yer aldı.

EYLEMİN ARKA PLANINDAKİ NEDENLER

Eylemin nedeni olarak, Memur-Sen’in zam görüşmeleri öncesi taleplerini açıklaması gösterildi. Sendika, 2026 yılı için toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep etti. Hükümet ise bu talepler karşısında, 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önerdi. Hükümet ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış yapılmasını önerdi. Ancak sendikalar, bu önerinin yetersiz olduğu görüşünde bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, iş bırakma eylemini bugün gerçekleştiriyor. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci ise devam ediyor.