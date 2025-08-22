İzmir Su Kesinti Planı Değişti

Gündem

SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir’de barajlardaki içme suyu seviyesinin düşmesiyle birlikte ilçelerde su kesintileri sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, su kesintisi planında bir değişiklik yapıldığını duyurdu. Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

KESİNTİLER 6 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri yapılacağını kamuoyuna bildirmişti.

KESİNTİLERİN SÜRESİ VE GELECEK PLANLAMALAR

İZSU, 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar süreceğini belirtti. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği konusunda detaylı bilgi, resmi açıklamalarla duyurulacak.

