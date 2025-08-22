Gündem

İzmir Su Kesintisi 3 Günde Bir

izmir-su-kesintisi-3-gunde-bir

İÇME SUYU BARAJLARINDAKİ AZALMA NEDENİYLE SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir’de, içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu ilçelerde su kesintileri sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, kesinti planında değişiklikler olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacak. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

PLANLI KESİNTİLER 6 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su kaynaklarındaki azalma ve yaşanan kuraklık dolayısıyla 6 Ağustos’tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağını açıklamıştı. Bu durum, su tasarrufuna yönelik önlemlerin bir parçası olarak görülüyor.

KESİNTİLERİN SÜRESİ NE OLACAK?

İZSU, 19 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirtmişti. Bu süreçte kullanıcıların etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması öneriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

SPK’dan Onay, Hisse Tavan Yükseldi

Türker Proje Gayrimenkul'ün sermaye artırımı onayı sonrası hisseleri, iki gün boyunca tavan fiyat seviyesine ulaştı.
Dünya

Trump, Biden’ı Sert Şekilde Eleştirdi

ABD Başkanı Trump, Biden yönetimini eleştirerek Ukrayna'ya sadece savunma hakkı tanınmasının zaferi imkânsızlaştırdığını belirtti ve geleceğe dair dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.