İzmir Su Kesintisi Planı Değişti

İzmir’de içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi sebebiyle ilçelerde su kesintileri devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kesinti planında değişiklik olduğunu duyurdu. Açıklamada şunlar ifade edildi: “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.”

kesintiler ne zaman başladı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentteki kuraklık ve su kaynaklarının azalması yüzünden 6 Ağustos’tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı bilgisini vermişti.

planlı kesintiler ne kadar sürecek?

19 Ağustos’ta İZSU’dan yapılan açıklamada, bu planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar devam edeceği bildirildi.

