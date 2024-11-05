İzzet Günay’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a Övgüler

ÜST DÜZEY OYUNCULUKUN ANLAMINI GÖRÜYOR

Yeşilçam’ın usta ismi İzzet Günay, genç meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında büyük övgülerde bulundu. Usta sanatçı, eşi İpek Günay ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayan Günay, sağlığı hakkında şöyle konuştu: “Sağlığım çok şükür yerinde, kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz.”

YENİ NESİL OYUNCULARA OLAN HAYRANLIĞINI İFADE ETTİ

İzzet Günay, yeni nesil oyuncularla ilgili soruya ise açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Yeni nesil oyuncuları takip ediyorum ve gerçekten beğendiğim oyuncular var. Özellikle biricik Kıvanç’ımız var. Kıvanç Tatlıtuğ çok özel bir oyuncu, tam bir jön. Çok seviyor ve takdir ediyorum kendisini. Hepsinin kendine has bir duruşu var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Yeni nesle örnek olacaklarına inancım tam.”