J. Biden Kanserle Mücadele Ediyor!

JOE BIDEN’IN CİLT KANSERİ AMELİYATI

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın sözcüsü, 82 yaşındaki Biden’ın cilt kanseri nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olduğunu bildirdi. Sözcü, BBC’nin ABD’deki partneri CBS News’e yaptığı açıklamada, Biden’ın Mohs cerrahisi ile tedavi edildiğini duyurdu ancak detaylara girmedi. Son dönemlerde Biden’ın başının sağ tarafında görülen yara izi dikkatleri üzerine çekmişti. 2023 yılındaki rutin sağlık kontrolünde göğsünden kanserli bir lezyon aldıran Biden, mayıs ayında ise kemiklere yayılan agresif prostat kanseri teşhisi aldı.

GEÇMİŞTEKİ AMELİYATLAR VE KANSER MÜCADELESİ

Biden, geçmişte de melanom dışında çeşitli cilt kanseri ameliyatları geçirmişti. Ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından kamuoyuyla çok az bir araya gelen Biden, kanserle mücadelesi hakkında daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Kanser hepimizi etkiliyor. Çoğunuz gibi Jill ve ben de kırık yerlerimizde daha güçlü olduğumuzu öğrendik” şeklinde konuşmuştu. Biden çifti, uzun yıllardır kanser tedavi ve araştırmalarına yönelik aktif bir savunuculuk yürütüyor. Ayrıca Biden’ın oğlu Beau Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti.