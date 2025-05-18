J. Mourinho Tepkisini Gösterdi

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u ağırlayarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maç sonrası, teknik direktör Jose Mourinho düzenlediği basın toplantısında bazı değerlendirmelerde bulundu.

SORULARDAN ŞİKAYET

Mourinho, “İlk geldiğiniz anda burada çok önemli bir coşku ve destek vardı. Bugün ise çok farklı bir atmosfer vardı. İki anı karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?” sorusuna tepki gösterdi. “İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim.” ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

Fenerbahçe yönetiminin seçim kararı açıklandığında, Mourinho’ya yöneltilen “Ne söyleyeceksiniz?” sorusuna dair cevap ise, “Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım.” şeklinde oldu.