Gündem

Jade Damarell, İntihar İçin Atladı

jade-damarell-intihar-icin-atladi

İNTİHAR OLARAK KAYDA GEÇTİ

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metreden atladıktan sonra paraşütünü açmayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, genç kadının ölümü “intihar” olarak kaydedildi. Yetkililer, Damarell’in kasıtlı olarak yaşamına son verdiği sonucuna vardıklarını duyurdu. Damarell’in ölümünden bir gece önce partneriyle ilişkisini sonlandırdığı bilgisi verildi.

TEKNİK EKİPMANLARI SAĞLAMDI

Galler’in Caerphilly kentinden olan Damarell’in, daha önce 500’den fazla atlayış yaptığı ve ölümünden bir gün önce altı kez paraşütle atladığı ifade edildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilerek devreye sokmadığı, ayrıca otomatik açılma mekanizmasını kapattığı belirlendi. Yapılan incelemelerde paraşüt ve ekipmanlarının tamamen sağlam olduğu tespit edildi.

AİLESİNDEN İFADELER

Polis raporuna göre, Damarell, telefonunun kilit ekranında ölümünün ardından erişim talimatı bırakmıştı. Telefonunda ailesine hitaben yazılmış notlar, özür dilemek, teşekkür etmek ve mali bilgilerini paylaşmak gibi ifadeler içeriyordu. Ailesi, yapılan soruşturma sonrası intihar açıklamasını kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Paris Tek Gollü Zafer, Kaleci Veda

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in ikinci haftasında Angers'i 1-0 yenerek kazandı. Maç sonunda kaleci Gianluigi Donnarumma, taraftarlara duygusal bir veda etti.
Gündem

Mehmet Ali Erbil Evlenecek

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evleniyor. Daha önceki gerginliklerin ardından ikili 28 Ağustos'ta sade bir nikâh töreni gerçekleştirecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.