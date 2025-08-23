Jade Damarell, İntihar İçin Atladı

İNTİHAR OLARAK KAYDA GEÇTİ

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metreden atladıktan sonra paraşütünü açmayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, genç kadının ölümü “intihar” olarak kaydedildi. Yetkililer, Damarell’in kasıtlı olarak yaşamına son verdiği sonucuna vardıklarını duyurdu. Damarell’in ölümünden bir gece önce partneriyle ilişkisini sonlandırdığı bilgisi verildi.

TEKNİK EKİPMANLARI SAĞLAMDI

Galler’in Caerphilly kentinden olan Damarell’in, daha önce 500’den fazla atlayış yaptığı ve ölümünden bir gün önce altı kez paraşütle atladığı ifade edildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilerek devreye sokmadığı, ayrıca otomatik açılma mekanizmasını kapattığı belirlendi. Yapılan incelemelerde paraşüt ve ekipmanlarının tamamen sağlam olduğu tespit edildi.

AİLESİNDEN İFADELER

Polis raporuna göre, Damarell, telefonunun kilit ekranında ölümünün ardından erişim talimatı bırakmıştı. Telefonunda ailesine hitaben yazılmış notlar, özür dilemek, teşekkür etmek ve mali bilgilerini paylaşmak gibi ifadeler içeriyordu. Ailesi, yapılan soruşturma sonrası intihar açıklamasını kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini ifade etti.