Jaecoo, Türkiye’de Etkinlik Düzenledi

JAECOO İLE KULLANICI ETKİNLİĞİ

Gerçekleştirilen özel etkinlik, JAECOO ile seçkin kullanıcıları arasında dikkate değer bir iletişim platformu oluşturdu. JAECOO, etkinlikte yeni şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV modelinin teknolojisini tanıttı. JAECOO’nun Süper Hibrit Sistemi (SHS) teknolojisiyle donatılan bu yeni PHEV modeli, en ileri teknolojiyi çevre dostu bir konseptle mükemmel bir biçimde bir araya getirerek, üst düzey şehirli off-road pazarında yeni bir seçenek sunuyor. Ayrıca etkinlik içerisinde tanıtılan “JAECOO marka elçileri” yaklaşımı, daha fazla kullanıcıyı markayı birlikte şekillendirmeye teşvik ederek, çeşitli avantaj ve destek planları ile JAECOO’nun küresel pazarlardaki uzun vadeli gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

MARKA İLE KULLANICILAR ARASINDAKİ BAĞ

JAECOO’nun satış sonrası hizmetler ekibi, araç kullanıcılarının ortak taleplerini ve sorularını ele alarak, kullanım sırasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırdı ve kullanıcıların araçlarına daha iyi hakim olmalarına yardımcı oldu. Bu sayede kullanıcılar, sürüş deneyimlerini daha keyifli hale getirebildi. JAECOO, gelecekte de marka gelişiminde yeni bir sayfa açmak için araç sahipleriyle iş birliği yaparak yenilikçi çözümler geliştirmeye ve markanın geleceğini birlikte şekillendirme ruhunu korumaya devam edecek.

ETKİNLİKTE SERGİLENEN YENİ TEKNOLOJİLER

Çinli premium off-road SUV markası JAECOO, çok sayıda araç kullanıcısı ve fikir önderinin katılımıyla düzenlediği J-Club etkinliğiyle, marka ve seçkin kullanıcıları arasında önemli bir iletişim kurmayı başardı. Etkinlikte yenilikçi çözümler ve markanın gelişime olan bağlılığı vurgulanırken, yeni şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV modeli de sergilendi. Bu modelin yeni enerji teknolojisindeki üstün özellikleri, kullanıcıların güç, menzil ve enerji tüketimi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş olan Süper Hibrit Sistemi’ni (SHS) barındırıyor. JAECOO’nun 2025 yılındaki gelişimi için bu etkinlik, sağlam bir temel oluşturdu.

MARKA ELÇİLERİ YAKLAŞIMI

JAECOO, marka ile kullanıcıları arasındaki bağı güçlendirmek maksadıyla yeni “JAECOO marka elçisi” yaklaşımını resmi olarak başlattı. Bu yaklaşım, daha fazla kullanıcıyı markayı birlikte şekillendirmeye teşvik ederken, aynı zamanda birçok avantaj ve destek planı ile JAECOO’nun global pazarlardaki uzun vadeli gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Etkinlikte, fikir önderlerinin katkılarının ödüllendirildiği bir “marka elçileri ödül töreni” de düzenlendi. JAECOO, “herkes marka elçisi olabilir” felsefesiyle, araç sahiplerinin çeşitli kanallardan marka elçisi olmalarını sağlıyor ve bu sayede tutkulu ve yaratıcı kullanıcılarına birçok avantaj sunarak katılım fırsatı tanıyor.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ÖNEMİ

JAECOO, her zaman kullanıcı odaklı hizmet anlayışına bağlı kaldı ve her araç sahibine sorunsuz bir deneyim sunmayı taahhüt ediyor. J-Club kullanıcı etkinliği kapsamında, özel bir satış sonrası etkileşim oturumu da düzenlendi. Bu oturum, derinlemesine iletişim ve etkileşimle araç sahiplerinin güvenini ve memnuniyetini artırmayı amaçlıyor. JAECOO’nun satış sonrası hizmetler ekibi, JAECOO 7 modelinin işlevleri ve bakım gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler vererek, kullanıcıların hem rutin bakım hem de sorun giderme konularında pratik bilgiler edinmelerini sağladı.