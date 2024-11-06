“Jake Paul Ve Mike Tyson Mücadelesi”

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN SEÇENEKLERİ

Jake Paul ile Mike Tyson’ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00’te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix’ten canlı olarak yayımlanacak. Bu büyük etkinlik, sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇ YERİ VE İLGİ ODAĞI

Karşılaşma, Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde bulunan 80 bin kişilik AT&T Stadı’nda gerçekleştirilecek. Bu stadyum aynı zamanda Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys’a ev sahipliği yapıyor. Etkinlik öncesinde üç müsabaka daha yapılacak.