Jakobs’tan Galatasaray’a Kötü Haber Geldi

GALATASARAY’DA SICAK GELİŞMELER

Son olarak Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte, yaz transfer döneminde 1 milyon euro kiralama bedeli ile 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle birçok maçı kaçırdı. En son aşil tendonundan sakatlanan Jakobs, Fenerbahçe derbisinde de oynayamamıştı.

ISMAIL JAKOBS’UN DURUMU

HT Spor’un haberine göre, ağrıları devam eden Ismail Jakobs’un sahalardan 2-3 hafta daha uzak kalabileceği bildiriliyor.

Ismail Jakobs, bu sezon Galatasaray’da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle tüm kulvarlarda toplamda 16 maçta forma giyemedi. Sarı-kırmızılı forma ile 16 kez sahaya çıkan Jakobs, bu süre zarfında 1 asistlik katkıda bulundu.