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James Van Der Beek’ten Kanser Açıklaması

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DİZİYE OLAN BAĞLANTISI

“Dawson’s Creek” dizisinin 47 yaşındaki oyuncusu James Van Der Beek, People dergisine verdiği özel röportajda kalın bağırsak kanserine yakalandığını duyurdu. Van Der Beek, “Kolorektal kanserim var. Bu teşhisle özel olarak uğraşıyorum ve inanılmaz ailemin desteğiyle bunu çözmek için adımlar atıyorum” ifadeleriyle yaşadığı durumu dile getirdi. Hayranlarına ise “İyimser olmak için bir neden var ve kendimi iyi hissediyorum” mesajını iletti.

Hastalığına rağmen oyunculuk kariyerine devam eden Van Der Beek, durumu nedeniyle bir süre setlerden uzak kalmadı. Oyuncunun azmi, hem hayranları hem de meslektaşları tarafından takdir ediliyor. Sürekli olarak destek veren ailesi, bu süreçte onun yanında yer alıyor.

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