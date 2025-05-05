James Webb, Evrenin Derinliklerini Görüntüledi

AVRUPA UZAY AJANSI’NDAN YENİ GÖRÜNTÜ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın birlikte yürüttüğü James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden etkileyici bir görüntü yayımlıyor. Teleskop, yalnızca Ay’ın beşte biri büyüklüğündeki bir gökyüzü parçasına odaklanarak, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek bir karede görüntülüyor.

GALAKSİLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Yayımlanan görüntüde görülen ışık noktalarının büyük bir kısmı, yıldızlardan ziyade farklı büyüklük ve şekillerdeki galaksilerden kaynaklanıyor. Bu galaksiler, evrenin oluşumunu detaylandıran 13,8 milyar yıllık zaman diliminde geçmişe dair bir pencere açıyor. JWST’nin topladığı veriler, evrenin yapısını inceleyen ‘COSMOS-Web’ adlı uluslararası araştırma projesi çerçevesinde elde edildi.

Bu proje, galaksi kümelerinin oluşumunu ve evrendeki dağılımını daha iyi anlamayı amaçlıyor. Chandra X-Işını Gözlemevi’nden alınan verilerle bir araya getirilen görüntüler, bu karedeki en büyük galaksi grubunun yer aldığını gösteriyor.