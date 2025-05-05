James Webb, Galaksileri Görüntüledi

AVRUPA UZAY AJANSI’NDAN ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın iş birliğiyle geliştirilmiş olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden çarpıcı bir görüntü paylaştı. Teleskop, Ay’ın beşte biri büyüklüğündeki küçük bir gökyüzü alanına odaklanarak, 12 milyar ışık yılı mesafedeki binlerce galaksiyi tek bir karede yakaladı.

GALAKSİLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ GÖRÜLDÜ

Bu görüntüdeki ışık noktalarının büyük çoğunluğu, yıldızlar yerine çeşitli büyüklük ve şekillerdeki galaksilerden oluşuyor. Bu galaksiler, evrenin oluşum sürecinde yaşanan 13,8 milyar yıllık zaman dilimini gözler önüne seriyor. JWST’nin topladığı veriler, evrenin yapısını incelemeye yönelik ‘COSMOS-Web’ adındaki uluslararası araştırma projesi kapsamında elde edildi. Proje, galaksi kümelerinin oluşumu ve evrendeki dağılımlarını anlama çabasını sürdürüyor. Chandra X-Işını Gözlemevi’nden alınan verilerle birleştirilen görseller, bu karedeki en büyük galaksi grubunun bulunduğunu gösteriyor.