Jandarma, 8 Bin Uzman Erbaş Alacak

İLAN EDİLEN UZMAN ERBAŞ ALIMI

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, toplamda 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete üzerinden iletilen bilgilere göre, bu alımlar KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Alımlar kapsamında 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabereci, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelik) ve 10 bando alt branşlarında toplam 8 bin uzman erbaş orduya katılacak.

BAŞVURULARIN YAPILMASI

Başvurular, 20 Ağustos ile 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak. Adaylar için genel şartlar ise şöyle şekilleniyor: Adayların Türk vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. 2026 yılı uzman erbaş teminine yönelik ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu olanlar KPSS puanı ile başvuru yapabiliyor. KPSS puanı bulunmayan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar bu süreçte yer alamıyor.

GEREKEN KPSS PUANI VE ŞARTLAR

Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için, 2023-2024 yıllarına ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri olması, lojistik (mesleki nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üstü olması gerekecek. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı şartı aranmayacak ancak başvuru kılavuzunda yer alan mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları ve belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri gerekmekte.

YAŞ ŞARTLARI VE DİĞER KURALLAR

Ayrıca, müracaat tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşını doldurmuş ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmaları gerekecek. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamakla beraber, askerlikte olan adayların birliklerinde düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri almış olması gerekiyor. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihi itibarıyla, terhislerinin üzerinden beş yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması gerekmekte.

SAĞLIK VE DİSİPLİN ŞARTLARI

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu gereğince, uzman erbaşlığa geçirme şartlarını sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin, yetkili hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alması bekleniyor. Adayların boyları 167 cm ile 210 cm arasında olmalı ve kiloları başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosuna uygun olmalıdır. Ayrıca, herhangi bir sebeple askeri okullardan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya örgün öğretim kurumlarından çıkarma cezası almamış olmak da gerekli şartlar arasında yer alıyor.